Gardelegen (dpa/sa) - Dank der Hausbank ist eine 90-Jährige im Altmarkkreis Salzwedel nicht um 32 000 Euro geprellt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein Unbekannter gegenüber der Frau aus Gardelegen am Telefon als ihr Enkel ausgegeben. Er sagte demnach, er benötige das Geld dringend, weil er einen Verkehrsunfall hatte und den Schaden regulieren müsse. Die 90-Jährige schenkte dem Anrufer zunächst Glauben und wollte am Freitag bei ihrer Hausbank das Geld von ihrem Konto abheben.

Glücklicherweise sei ihr dies angesichts des hohen Betrages verweigert worden, sagte der Polizeisprecher. Als die Frau später ihren wahren Enkel angerufen habe, bemerkte sie, dass sie beinahe auf den sogenannten Enkeltrick hereingefallen wäre. Die Frau ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen unbekannt.