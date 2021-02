Mansfeld (dpa/sa) - Ein 58 Jahre alter Mann ist bei Baumfällarbeiten im Landkreis Mansfeld-Südharz ums Leben gekommen. Der Forstarbeiter sei am Montagvormittag in einem Waldgebiet im Mansfelder Ortsteil Annarode tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Eisleben mit. Noch sei unklar, wie es dazu kommen konnte. Die Beamten ermitteln derzeit zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-450818/2