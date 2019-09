Halle (dpa/sa) - In Halle soll eine Gedenktafel künftig an Zwangsmaßnahmen der DDR gegen Menschen auf dem Gelände des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt erinnern. Konkret gehe es um 85 Bürger, die im Zusammenhang mit Protesten gegen die DDR auf dem Marktplatz verhaftet und verhört worden waren, wie das Landesamt für Umweltschutz am Montag mitteilte. "Mit der Gedenktafel möchten wir dazu beitragen, dass solches Unrecht nicht in Vergessenheit gerät", sagte Amtspräsidentin Sandra Hagel. Die meisten der Verhafteten hätten sich nicht an der Demonstration beteiligt.

Zu DDR-Zeiten war in dem Gebäude eine Schule der Transportpolizei und die Staatssicherheit hatte dort Räume, die sie nutzen konnte. Die Tafel soll am 1. Oktober enthüllt werden. Sie sei unter anderem mit Spenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamts bezahlt worden. Die Mitarbeitenden hätten die Aktion zudem initiiert.

