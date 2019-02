Gommern (dpa/sa) - Die sachsen-anhaltische Grünen-Landesvorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz hat ihre Partei zu Optimismus im Kommunalwahlkampf aufgerufen. In mehr als 90 Gemeinden, Städten, Kommunen und Ortschaften würden grüne Kandidaten antreten, sagte sie am Freitag bei einem Kleine Parteitag in Gommern (Jerichower Land). Die Partei werde Zuversicht, Stärke und Optimismus demonstrieren. "Das Signal der Freude am Wahlkampf werden wir in den kommenden Monaten gemeinsam ausstrahlen." Am 26. Mai stehen in Sachsen-Anhalt die Kommunalwahlen an. Die Grünen haben im Land rund 900 Mitglieder, sie bilden mit CDU und SPD die Landesregierung.

Grüne Sachsen-Anhalt und Programm