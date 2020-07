Eine schwarze Rauchwolke steht über Ballenstedt. Am Boden löscht die Feuerwehr brennendes Gummi auf einem Werksgelände. Einfach ist das nicht.

Ballenstedt (dpa/sa) - Auf einem Firmengelände in Ballenstedt (Landkreis Harz) ist Gummi in Brand geraten. Das Feuer sei am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände des Gummiwerks ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr in Ballenstedt am Montag. Zwischen zwei Lagerhallen gelagertes Gummi in Form von Reifen, Gummiresten und Förderbändern habe in Flammen gestanden. Die Hallen seien stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Gut 1000 Quadratmeter groß sei das Brandfeld gewesen. Es entstand viel Rauch. Der Brand drohte zwischenzeitlich auf angrenzende Gebäude überzugreifen, das wurde verhindert. Verletzt wurde niemand.

Am Montagabend war die Feuerwehr mit schwerem Gerät dabei, die zunächst gelöschten Gummistapel auseinander zu ziehen, wie die Feuerwehrsprecherin sagte. Flammen seien wieder aufgelodert, weil frischer Sauerstoff an das Gummi gekommen sei. Um besser löschen zu können, sei eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Laut der Feuerwehrsprecherin könnte der Einsatz noch bis Dienstagvormittag dauern.