Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Kniffelige Aufgaben, kluge Ideen und richtige Lösungswege: Nach ihrem Erfolg im Vorjahr haben die Schülerinnen und Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums in Halle bei der Landes-Mathematik-Olympiade ihre Spitzenposition verteidigt. Der Wanderpokal für die erfolgreichste Schule bleibt in Halle, wie der Landesbeauftragte der Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Den Sonderpreis des Bildungsministers errechnete sich der Zwölftklässler Hossein Gholizadeh vom Magdeburger Werner-von-Siemens-Gymnasium. Er nimmt den Angaben zufolge an den Auswahlseminaren der bundesweit 16 besten Schülerinnen und Schüler teil, aus denen die Mannschaft Deutschlands für die Internationale Mathematik-Olympiade 2020 in St. Petersburg nominiert wird.

Insgesamt seien bei der Landes-Mathematik-Olympiade neun erste, 21 zweite und 30 dritte Preise sowie 39 Anerkennungspreise vergeben worden. Teilgenommen hatten Jungen und Mädchen der Klassen 5 bis 12. 249 Schülerinnen und Schüler aus 75 Gymnasien, fünf Gesamtschulen und einer Gemeinschaftsschule hatten sich an dem zweitägigen Wettbewerb an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beteiligt. Biallas zufolge mussten sie "anspruchsvolle mathematische Probleme" lösen, die mit den schulischen Anforderungen nicht vergleichbar sind.

Zwölf Mathe-Asse der Klassenstufen 8 bis 12 werden auf Grundlage der Ergebnisse das Land bei der 59. Bundes-Mathematik-Olympiade vertreten. Sie wird vom 17. bis 20. Mai in Bonn veranstaltet.

Landes-Mathematik-Olympiade der Klassen 5 bis 12