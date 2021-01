Halle (dpa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC muss in den kommenden Wochen auf Torhüter Sven Müller verzichten. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, zog sich der 24-Jährige einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu. Bereits beim 0:0 am Mittwoch gegen Waldhof Mannheim hatte Vertreter Kai Eisele im Tor des HFC gestanden. Da der Club in Tom Müller einen weiteren drittligaerfahrenen Torhüter im Kader hat, wird keine Nachverpflichtung nötig sein.

