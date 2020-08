Halle (dpa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Lukas Boeder verpflichtet. Der Innenverteidiger lief in der vergangenen Saison in 34 Spielen für Ligakonkurrent MSV Duisburg auf, sein Vertrag wurde dort allerdings nicht verlängert. Beim HFC unterschrieb der Abwehrspieler am Mittwoch einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. "Mit seinen erst 23 Jahren verfügt Lukas Boeder bereits über enorme Führungspersönlichkeit, kann eine Abwehr organisieren und gilt als spielstarker Abwehrspieler mit Übersicht", sagte Halles Sportdirektor Ralf Heskamp in einer Vereinsmitteilung. Boeder ist bereits im Trainingslager des HFC in Bad Blankenburg eingetroffen, wo er sich mit der Mannschaft auf die Saison 2020/21 vorbereitet.

