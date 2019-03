Halle (dpa/sa) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat seine Torflaute beendet und sich eindrucksvoll im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zurückgemeldet. Die Schützlinge von Trainer Torsten Ziegner behielten am Freitagabend vor 7922 Zuschauern im Erdgas-Sportpark gegen den unmittelbaren Verfolger KFC Uerdingen mit 4:0 (3:0) die Oberhand. Damit rückte der HFC nach zuvor vier Spielen ohne Sieg zumindest bis Samstag auf den dritten Tabellenplatz vor.

Bentley Baxter Bahn leitete die stärkste erste Halbzeit der Hallenser in dieser Saison mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 7. Minute ein. Es war der erste Treffer der Hallenser nach 370 Minuten ohne Torerfolg. Anschließend demontierten die Hausherren den Gegner in der ersten Halbzeit. Die sehenswerten Spielzüge schloss Mathias Fetsch (13., 33.) abgezockt ab. Die Vorarbeiten hatten der im Mittelfeld überragend spielende Toni Lindenhahn und Bexter Bahn geleistet. Der Uerdinger Keeper René Vollath verhinderte mit glänzenden Reflexen gegen Fetsch (26., 84.) und Pascal Sohm (49.) eine noch höhere Niederlage seiner Mannschaft.

Dagegen musste Kai HFC-Schlussmann Eisele nur beim Flatterball von Stephan Aigner (59.) einmal sein ganzes Können zeigen. In der 76. Minute verwandelte Bexter Bahn seinen zweiten Strafstoß in dieser Begegnung, nachdem Fetsch gefoult worden war.

