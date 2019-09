Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat vier Lebensretter für ihr Engagement ausgezeichnet. Die drei Frauen und ein Mann bekamen am Montag die sogenannte "öffentliche Belobigung" überreicht. Es sei nicht selbstverständlich, dass Menschen so couragiert reagierten, sagte der CDU-Politiker. Die Geehrten haben jeweils als Duo einem Menschen das Leben gerettet. Das sind ihre Geschichten:

BRUNHILD ISER (78) und LISA MARIE ISER (44) beobachteten am 6. März dieses Jahres aus einem wartenden Auto an einer Bahnschranke, wie eine junge Frau am Sudenburger Bahnhof in Magdeburg von ihrem Rad stieg und es unter einer geschlossenen Bahnschranke durchschob. Die 23-Jährige wollte eine Regionalbahn auf der anderen Seite erreichen, übersah aber einen herannahenden Intercity und wurde erfasst.

"Meine Tochter sagte nur, wir müssen helfen", erinnert sich Brunhild Iser. Sie selbst ist gelernte Krankenschwester, aber auch frisch an der Hüfte operiert. "Ich durfte eigentlich nur auf Krücken gehen, aber ich rannte zum Bahnsteig." Es sei ihr gelungen, die Schwerverletzte wachzuhalten, bis die Retter kamen. "Man hat mir gesagt, wäre sie weggetreten, hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt."

BETTINA KUMMER (54) und HANNS-MARTIN IRMSCHER: Die beiden Mitarbeiter des Magdeburger Landesamts für Verbraucherschutz waren vorigen Dezember zur Stelle, als ein Kurierfahrer, der regelmäßig Proben in die Behörde bringt, kollabierte. Der 69-Jährige habe weder Puls noch Atem gehabt, so Irmscher. "Wir haben segensreicher Weise einen Defibrillator im Amt." Den habe er das erste Mal benutzt. Zum Glück habe das Gerät jeweils angesagt, was als nächstes zu tun sei. "Man muss sich nur trauen", ergänzte Kummer.