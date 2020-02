Stendal (dpa/sa) - Der Minister kommt in die Bütt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist heute Abend um 18.30 Uhr Gast beim Politischen Aschermittwoch der CDU Stendal. Die Veranstaltung im Hotel Schwarzer Adler steht unter dem Motto "Wohlstand bewahren, Zukunft gewinnen. Was Deutschland in den 20er Jahren tun muss."

Mit Spahn haben die Stendaler einen Bundespolitiker zu Gast, der gerade ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht: Der Minister ist einer der vier Christdemokraten, die als Nachfolger der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gehandelt werden. Neben Spahn wollen noch der frühere Fraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet Vorsitzender werden.

Der Politische Aschermittwoch ist eine Tradition, die ihren Ursprung in Bayern hat. Die Veranstaltungen sind dafür bekannt, dass die Redner mit dem politischen Gegner besonders deftig ins Gericht gehen.

Infos