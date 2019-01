Magdeburg (dpa/sa) - Der ehemalige Landes- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat im Magdeburger Landtag für Irritationen gesorgt. Der fraktionslose Politiker trug bei der Parlamentssitzung am Donnerstag eine blaue Kornblume am Jackett. Trotz Aufforderung durch Landtagsvizepräsident Wulf Gallert weigerte sich Poggenburg, das Symbol abzunehmen. Poggenburg benutzt die blaue Kornblume als Symbol für seine neue Partei "Aufbruch deutscher Patrioten". Die blaue Kornblume diente zwischen 1933 und 1938 in Österreich als Erkennungszeichen der damals dort verbotenen Nationalsozialisten.

Poggenburg war Anfang Januar nach internem Streit aus der AfD ausgetreten und hatte sofort die AdP gegründet. Mit ihr will er bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst antreten. Poggenburg galt als Rechtsaußen seiner früheren Partei. Er versteht seine neue Partei als Sammelbecken für enttäuschte AfD-Mitglieder und -Wähler.

Das Landtagspräsidium verzichtete auf Ordnungsmaßnahmen gegen Poggenburg. Das Präsidium könne nicht urteilen, in welche moralische Traditionslinie sich ein Abgeordneter stelle, sagte Gallert. Derzeit werde in Deutschland die Frage, inwiefern die Kornblume ein verbotenes Symbol des Nationalsozialismus ist, juristisch geklärt. Vor weiteren Schritten werde das Präsidium diese Bewertung abwarten.