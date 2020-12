Magdeburg (dpa/sa) - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Die Fraktion wählte Eva von Angern am Dienstag einstimmig zu ihrer Vorsitzenden, wie die Fraktion in Magdeburg mitteilte. Die 44-Jährige bilde zusammen mit dem bisherigen Fraktionschef Thomas Lippmann die Doppelspitze.

Von Angern war seit 2014 stellvertretende Fraktionsvorsitzende, seit 2002 gehört sie dem Landtag an. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem die Frauen- und Gleichstellungspolitik sowie die Justiz- und Rechtspolitik. Die Rechtsanwältin und Mutter von drei Kindern will ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf 2021 führen.

Pressemitteilung Linke-Fraktion