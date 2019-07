Magdeburg (dpa/sa) - Nach einer Demonstration in Magdeburg für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen haben die Veranstalter am Sonntag ein positives Fazit gezogen. "150 Teilnehmer gestern am Hasselbachplatz kann man durchaus als Erfolg für Magdeburg bezeichnen", sagte Yasmina Hamid von der Organisation Seebrücke, die 2018 gegründet wurde. Unter dem Motto "Notstand der Menschlichkeit - Für die Rechte der Geflüchteten" hatten sich die Unterstützer der Forderung am Samstag versammelt. "Deutschland muss bis auf Weiteres alle aus Seenot geretteten Menschen aufnehmen", fügte Hamid hinzu.

An der Veranstaltung nahm den Angaben nach auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, teil. Zu den Veranstaltern gehörten der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt sowie die Organisationen Jugend Rettet und Fridays for Future.