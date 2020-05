Magdeburg (dpa) - Der Neustart in die 3. Fußball-Liga ist für den 1. FC Magdeburg gesichert. Die Landeshauptstadt Magdeburg erteilte am Mittwoch die notwendige Ausnahmegenehmigung. Voraussetzung ist ein zwischen Verein und Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept. Amtsarzt Eike Hennig hatte nach Vorlage und Prüfung des Hygienekonzepts des FCM eine Begehung in der MDCC-Arena vorgenommen. Nach seiner Einschätzung können Spieltage dort ausgetragen werden. Magdeburg trifft am Samstag (14.00 Uhr) auf den 1. FC Kaiserslautern. Oberbürgermeister Lutz Trümper sagte zu der Entscheidung: "Wir können uns bei dem derzeit nicht vorhandenen Infektionsgeschehen in der Stadt nicht gegen Heimspiele aussprechen und stimmen dem vorgelegten Hygienekonzept und der Ausnahmegenehmigung zu." Ob und in welchem Umfang Zuschauer zugelassen werden, wird derzeit noch abgestimmt.

