Magdeburg (dpa/sa) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist unter Drogeneinfluss mit einem nicht zugelassenen Wagen vor der Polizei geflohen. Die Beamten wollte den Autofahrer in Magdeburg gegen halb eins nachts am Dienstag kontrollieren, worauf dieser "mit stark überhöhter Geschwindigkeit, verkehrswidrig und rücksichtslos" über mehrere Bundesstraßen und Autobahnen geflohen ist, wie die Beamten mittelten. Der 29-Jährige wurde nahe der Ortschaft Dahlenwarsleben festgenommen. "Ein Betäubungsmitteltest bei dem 29-Jährigen verlief positiv und er wurde zur Blutprobenentnahme auf eine Polizeidienststelle verbracht", heißt es in der Polizeimitteilung.