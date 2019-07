Zahna-Elster (dpa/sn) - Ein 29 Jahre alter Mann aus Wittenberg ist in der Elbe bei Zahna-Elster ertrunken. Die Leiche wurde am Samstagvormittag gefunden, teilte die Polizeiinspektion Dessau- Roßlau mit. Am Freitag sei der Polizei gegen 21 Uhr mitgeteilt worden, dass ein Mann in der Elbe schwamm und wenige Augenblicke später nicht mehr auftauchte. Polizei und Rettungskräfte leiteten unmittelbar danach die Suche ein, hieß es. Neben Tauchern kamen auch Boote und ein Hubschrauber zum Einsatz.