Socken kann man nie zu viele haben. So sehen das zumindest die Deutschen laut einer Online-Umfrage eines Textilherstellers. Frauen und Männer besitzen je 24 Paar. Das ist Europarekord. Jahr für Jahr kauft sich der Deutsche 13 neue Sockenpaare. Und wenn man so viele neue Socken hat, dann will man die auch tragen: Acht von zehn der Befragten wechseln ihre Socken täglich.

Ein Mensch braucht also etwa sieben Paar Socken in einer Woche. Das sind in diesem Jahr 366 Paar. Bei einem vierköpfigen Haushalt macht das 2.928 Socken. Das leidige Thema: diese müssen auch gewaschen und aufgehängt werden. Das kostet leider viel Zeit und ist ausgesprochen lästig. Und das Schlimmste? Fast immer bleibt am Ende eine einzelne Socke übrig.

Es ist wie ein Spielenachmittag für eine Person und es erfüllt am Ende sogar noch einen Zweck. Saubere Socken für alle… Vorausgesetzt man löst das Rätsel der Paare.

Eine gute Restwoche wünscht

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Literaturgespräch: Ein Literaturgespräch „Die DDR im Rückspiegel“ mit Tobias von Elsner über die persönliche Spurensuche von Aron Boks („Nackt in die DDR“) nach seinem Urgroßonkel Willi Sitte steht für den heutigen Mittwoch auf dem Programm der Stadtbibliothek Magdeburg. Es geht auch um Anna Rabes autofiktionalen Roman „Die Möglichkeit von Glück“ zu den Ausprägungen des „autoritären Charakters“ in Familie und Gesellschaft. Beginn ist um 17 Uhr in der Einrichtung im Breiten Weg 109.

Kabarett: „Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden heute und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen solange die Verwandten reichen!' gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung.

Elbauenpark: Am Himmelfahrtstag an diesem Donnerstag veranstaltet der Elbauenpark wieder einen Prinzessinnentag. Dieser findet von 11 bis 18 Uhr im Rosengarten auf dem Kleinen Cracauer Anger statt. Kinder sind dazu eingeladen, sich als Prinzessinnen, Prinzen, Burgfräulein oder Ritter zu verkleiden und in die Märchenwelt einzutauchen.