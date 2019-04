Magdeburg (dpa/sa) - Um dringend benötigte Fachkräfte für die Landesverwaltung zu gewinnen, will Finanzminister André Schröder (CDU) die Laufbahnverordnung für Beamte ändern. Verbeamtungen sollten künftig zum Beispiel auch für Ingenieure und IT-Spezialisten möglich sein, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Gerade in diesen Bereichen fehlen dem Land Fachkräfte. Eine Verbeamtung kann aus Schröders Sicht einen Job in der Landesverwaltung attraktiver machen.

Der Finanzminister kündigte zudem an, den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zügig für Beamte und Richter zu übernehmen. Der dafür nötige Gesetzentwurf soll noch im Frühjahr vorliegen. Die Gehälter der Tarifbeschäftigten steigen in mehreren Stufen um insgesamt 7,8 Prozent. Laut Schröder kostet die Umsetzung inklusive der Übertragung auf die Beamten das Land bis 2021 rund 583 Millionen Euro.