Angern (dpa/sa) - Auch wenn das Wetter noch nicht ganz so einladend ist, startet an diesem Wochenende die Pilgersaison auf dem St. Jakobusweg in Sachsen-Anhalt. Die Jakobusgesellschaft bietet ab diesem Samstag bis November jeweils einmal im Monat eine gemeinsame Tour auf einem rund 20 Kilometer langen Abschnitt an. Die erste Tour führt um 9 Uhr von Angern nach Wolmirstedt, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Neben dem Naturerlebnis gehe es auch um die geistliche Besinnung an den Kirchen entlang des Weges. Ein erfahrener Pilgerbegleiter stehe den Pilgern zur Seite.

Im Juli 2005 wurde Sachsen-Anhalt laut EKM an das Netz des europäischen Jakobuspilgerwegs ins spanische Santiago de Compostella angeschlossen. Dieser geht über 370 Kilometer von der brandenburgischen zur thüringischen Landesgrenze durch Sachsen-Anhalt. Am Weg, der mit einer stilisierten Muschel ausgeschildert ist, liegen Kirchen, Klöster, Kathedralen und Kapellen.

