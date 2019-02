Halle (dpa/sa) - Unbekannte haben in Halle eine Schaufensterpuppe gestohlen und einen herbeieilenden Verkäufer ins Gesicht geschlagen. Die Täter ließen die mit Jacke und Hose bekleidete Puppe am Donnerstagnachmittag vor einem Bekleidungsgeschäft in der Neustädter Passage mitgehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Verkäufer ihnen nacheilte, schlugen die Diebe ihm mit der Faust ins Gesicht und ließen die Puppe mit Jacke zurück. Die Hose nahmen sie mit.

