Magdeburg (dpa/sa) - In den Gefängnissen in Sachsen-Anhalt werden nun Schutzmasken im Kampf gegen die Corona-Pandemie hergestellt. "Ab heute geht die Näherei in der JVA Burg mit vorerst 10 Arbeitsplätzen und einem täglichen Output von 600 bis 800 Masken an den Start", teilte das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Von Montag an werde die Näherei der JVA Halle hinzukommen.

"Wir haben Anfragen eines Krankenhauses und des Deutschen Roten Kreuzes und wollen diese damit beliefern", heißt es aus dem Justizministerium. Außerdem werden die Schutzmasken in den Anstalten, Gerichten und Staatsanwaltschaften benötigt. Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) sagte, es sei ein schönes Zeichen, wenn Gefangene mit beim Kampf gegen die Pandemie helfen können.