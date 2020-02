Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild Lino Mirgeler

Kabelsketal (dpa/sa) - Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten an einer Bahnstrecke im Saalekreis gesprengt. Der oder die Unbekannten lösten die Detonation am frühen Mittwochmorgen an einer S-Bahn-Haltestelle im Kabelsketaler Ortsteil Großkugel aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie viel Geld aus dem Automaten gestohlen wurde, war zunächst unklar.