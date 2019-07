Schönebeck (dpa/sa) - Auf der Autobahn 14 bei Schönebeck ist ein Auto ungebremst in einen Lastwagen an einem Stauende gekracht. Eine 27-jährige Mitfahrerin trug bei dem Unfall am Mittwoch eine schwere Beinverletzung davon, wie die Polizei mitteilte. Ihr neugeborenes Baby, das sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt, kam aber trotzdem zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die 20 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Nach Angaben der Polizei hatte sie einen Stau vor einer Baustelle nicht bemerkt und war deshalb auf den Lastwagen aufgefahren. Die Autobahn blieb in Richtung Magdeburg für rund eine Stunde gesperrt, es bildete sich ein langer Stau.

Mitteilung der Polizei