Halle (dpa/sa) - Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat für ein Konzept zur Digitalisierung in der Medizin 10 000 Euro gewonnen. Die Hochschule hatte sich mit einer Zukunftsstrategie für digitale und technische Arbeitswelten bei dem Wettbewerb "Smart Qualifiziert" beworben, wie der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Berlin am Montag mitteilte. Bei der Präsentation aus Halle geht es um ärztliche Weiterbildungen.

Neben der dortigen Universität seien neun weitere Hochschulen in Deutschland mit 10 000 Euro für ihre Ideen in einer ersten Auswahlrunde ausgezeichnet worden. In einer zweiten Runde müssten die zehn Gewinner einer Jury in einer virtuellen Sitzung ihre Konzepte vorstellen. Die besten vier Ideen würden jeweils 100 000 Euro erhalten, hieß es.

Das Programm "Smart Qualifiziert" ist Teil einer Initiative des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und wird vom Daimler-Fonds unterstützt. Ziel ist, die Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten für die neuen Herausforderungen in der Arbeitswelt zu stärken und neue digitale Formate für Berufstätige zu entwickeln.