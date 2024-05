Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am zweiten Maiwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das zweite Maiwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am 10. Mai ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. House Lovers sind am 11. Mai ab 19 Uhr am Start, und am 12.5. beginnt um 11 Uhr das Weekend Recap.

Ellen Noir: "Stimmen der Nacht" erklingen am 10.5. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. An den Reglern stehen Kraft der Sonne, H3ndrik-DJ und Element3, Jortzik und Güldenpfennig, Restless und Jaissooo sowie Novato.

Boys’n’Beats: "Celebrate" lockt am 10. Mai ab 23 Uhr ins Boys'n'Beats, den Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Ganz um Zeichen des Eurovision Song Contests steht der 11. Mai. Ab 19 Uhr führt Jurassica Parka vor Ort durchs Programm, und ab 23 Uhr steigt die "ESC Aftershow Party" mit ME Unique.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 10.5. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die "Ladies Night." DJ Serv bringt dazu Black, R'n'B, Funk, Soul und Charts mit. Blondee und DJ Vendetta spielen am 11.5. ab 23 Uhr die Musik zu "Magdeburg tanzt".

Buttergasse: Zur "Ukrainian Party" legt am 10. Mai in der Buttergasse im Alten Markt 13 DJ Lev auf. Beginn ist um 22 Uhr. Die große Ü30 Party mit Toni Winter beginnt am 11.5. um 22 Uhr.

Insel der Jugend: Ab 18 Uhr stehen am 11.5. auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 Konzerte auf dem Plan, ab 22 geht‘s drin auf zwei Floors weiter mit DnB & Techno. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Militanz".

Café Treibgut: "Schlager Meets House" im Café Treibgut in der Wrner-Heisenberg-Straße 45 am 11.5. ab 19 Uhr. DJ Kas sorgt für die Musikmischung.

Prinzzclub: "Welcome to 06, 069 CHO" ist die Nacht am 10.5. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. DJ Juizzed legt Hip-Hop, Trap und Deutschrap auf. "The Weekend" ist mit David Puentez am 11.5. ab 23 Uhr angesagt.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Party unter dem Titel "Never stop" vorgesehen. Auf dem einen Floor gibt es Musik von Lecat, DJ Sex und SI.Kurd, auf dem anderen von D/Baker und Kjeld.

Datsche: Die Datsche in Buckau feiert am Sonntag in der Sandbreite ab 14 Uhr zum Start in die Saison eine Party unter dem Titel "Rebirth". Für die Musik sorgen Just Etienne, Klaus, Lorenz Kraach und DJ Tork.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.