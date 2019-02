Aschersleben (dpa/sa) - Der in eine Krise geratene Werkzeugmaschinenbauer Schiess Aschersleben ist auf Sanierungskurs. Wenige Wochen nach dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung könne nun eine rund 160 Tonnen schwere Fräsmaschine als Großauftrag ausgeliefert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die notwendige Ausfuhrgenehmigung nach China sei erteilt. "Die Auslieferung sichert der Schiess GmbH wichtige Umsätze, die die wirtschaftliche Situation weiter stabilisieren werden", erklärte der vorläufige Sachwalter Lucas Flöther, der die Sanierung als Interessenvertreter der Gläubiger überwacht. Der Geschäftsbetrieb läuft den Angaben zufolge uneingeschränkt weiter.