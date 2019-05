Magdeburg (dpa/sa) - Zwölf kluge Matheköpfe aus Sachsen-Anhalt fahren zur Bundes-Mathematik-Olympiade nach Chemnitz. Am Montag und Dienstag stünden für die jungen Zahlengenies anspruchsvolle Aufgaben auf dem Programm, wie der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas am Freitag in Magdeburg mitteilte. Die Jungen und Mädchen der Klassenstufen acht bis zwölf kommen den Angaben zufolge aus Schulen in Magdeburg, Halle, Tangermünde, Wolmirstedt und der Landesschule Pforta. Fünf würden zum ersten Mal teilnehmen. Ein "alter Hase" sei der Zwölftklässler Stefan Schulze vom Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium in Wolmirstedt. Er nehme zum fünften Mal an dem Bundeswettbewerb teil und habe bisher viermal einen dritten Platz erreicht, hieß es.

Bundes-Mathematik-Olympiade Chemnitz