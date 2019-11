New York (dpa) - Nach einer kurzen Verschnaufpause am Vortag hat neue Hoffnung im Handelsstreit mit China die Rekordrally an den US-Börsen wieder aufleben lassen. Der Dow Jones nahm zunächst die Marke von 27 900 Punkten und schaukelte sich dann immer weiter hoch. In den Schlussminuten fiel mit 28 000 Punkten sogar noch die nächste Tausenderschwelle. Am Ende rückte der Leitindex der Wall Street um 0,80 Prozent auf 28 004,89 Punkte vor. Der Kurs des Euro ist am Freitag im Tageshoch bis auf 1,1057 US-Dollar gestiegen, zuletzt wurden dann 1,1055 Dollar bezahlt.