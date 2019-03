New York (dpa) - Der Onlinehandels-Gigant Amazon will Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles aufgemacht werden. Das schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Für zwei weitere Geschäfte, die Anfang kommenden Jahres an den Start gehen sollen, seien bereits Mietverträge unterzeichnet worden. Eine Stellungnahme von Amazon gab es zunächst nicht.