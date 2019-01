Kansas City (dpa) - Die New England Patriots haben zum dritten Mal in Folge den Super Bowl erreicht - das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Der Vorjahresfinalist konnte sich im Halbfinale mit 37:31 nach Verlängerung auswärts gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen. Beim Super Bowl am 3. Februar kommt es somit zur Begegnung zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams. Die Rams gewannen das erste Halbfinale des Tages gegen die New Orleans Saints 26:23 nach Verlängerung.