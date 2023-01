Trainingslager 1. FC Magdeburg gut gelaunt in der Türkei gelandet

Am Mittwoch Ankunft, am Donnerstag die erste Einheit. Zweitligist 1. FC Magdeburg ist erfolgreich im Trainingslager in Belek (Türkei) eingetroffen. Nun beginnt die Arbeit am Erfolg in der Rückrunde. Coach Trainer Christian Titz verrät, woran er feilen möchte.