Am Freitagmittag fand ein durchaus interessantes Training vom 1. FC Magdeburg statt. Die Eindrücke vor Ort: Potenzielle Rückkehrer und Mittelfeld-Tests.

Magdeburg – Zwei bittere Niederlagen gegen Sandhausen und Braunschweig musste der 1. FC Magdeburg verkraften, am Sonntag geht es gegen Liga-Titan Hamburger SV. Einblicke in das Training des FCM zeigen: da geht was beim Club.

Zwei zuvor verletzte Stammspieler könnten wieder ins Team zurückfinden. Mohamed El Hankouri absolviert beim Freitagstraining individuelle Läufe um den Platz, gemeinsam mit Athletiktrainer Jannik Kirchenkamp.

Außerdem steht die Nummer 1 des FCM, Dominik Reimann, beim Training im Tor und wird voraussichtlich in der ersten Elf Platz nehmen - nachdem Ersatztorwart Tim Boss ihn gegen den BTSV gut ersetzte.

FCM: Das Mittelfeld mit Optionen

Beim Spiel 11 gegen 11 probiert Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz im Mittelfeld eine interessante Konstellation aus: Daniel Elfadli spielt als defensiver Mittelfeldspieler, vor ihm Julian Rieckmann und Connor Krempicki.

Elfadli unterstrich gegen Eintracht Braunschweig seine gute Form. Anders Connor Krempicki, der seine noch sucht. Julian Rieckmann, eigentlich beheimatet im defensiven Mittelfeld und mit bislang sehr überschaubarer Einsatzzeit, wird von Titz in der Offensive getestet.

Beachtenswert: Allein mit Elfadli (1,88 m) und Rieckmann (1,86 m) erhöhe sich die durchschnittliche Körpergröße im FCM-Mittelfeld enorm.

Die angestammten Mittelfeldspieler Amara Condé (1,73 m) und Andreas Müller (1,73 m) spielen derweil ihre gewohnten Rollen im Mittelfeld beim anderen Team an diesem Tag.

FCM-Spieler fokussiert im Training

Die generelle Stimmung der Spieler beim Training am Freitag: fokussiert, selbstkritisch, voller Tatendrang. Um 13.30 Uhr folgt die Pressekonferenz.