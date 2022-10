Der 1. FC Magdeburg empfängt am Freitag die Heidenheimer. Die Kaderanalyse der Volksstimme blickt auf die voraussichtliche Aufstellung der Blau-Weißen.

Magdeburg - Nach dem 3:2-Überraschungserfolg beim Hamburger SV, möchte der FCM an diesem Freitag in der heimischen MDCC-Arena drei weitere Zähler folgen lassen (18.30 Uhr/Sky). Club-Trainer Christian Titz ist kein Verfechter der alten Fußballweisheit, nach einem Sieg niemals Wechsel in der Startformation vorzunehmen.