Gegen Hannover gelingt Magdeburg keine Wiedergutmachung für die Klatsche in Karlsruhe. Stattdessen präsentieren sich die Elbestädter in einer alarmierenden Verfassung.

Magdeburg - Seit Montag ist Christian Titz 53 Jahre alt. Groß in Feierstimmung wird der Coach des 1. FC Magdeburg aber sicher nicht gewesen sein. Auch er dürfte über die aktuelle Situation und das 0:3 (0:1) in der Zweitliga-Partie gegen Hannover 96 gegrübelt haben, wo der Club doch eigentlich das 0:7 in Karlsruhe vor zwei Wochen vergessen machen wollte. „Wir müssen dahin finden, dass wir es wieder besser spielen, und die Dinge klar besprechen“, sagte der Trainer direkt nach der Partie. „Wir sind knallhart im Abstiegskampf“, betonte hingegen Vize-Kapitän Baris Atik beim „MDR“.