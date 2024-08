Magdeburg - Noch eine Woche ist das Transferfenster offen. Und da stellt sich die Frage, ob sich beim 1. FC Magdeburg vor dem Schließen am 30. August um 20 Uhr noch was tut. Laut Trainer Christian Titz sind weitere Kaderveränderungen möglich. „Wenn das Transferfenster offen ist, kann ich grundsätzlich nichts ausschließen“, sagt der 53-Jährige und ergänzt: „Aber ich kann sagen, dass wir eine Kaderbreite haben, die ein Stück weit eingeschränkt ist.“ Bedeutet: Der Zweitligist reagiert in der letzten Augustwoche womöglich noch auf Ausfälle.

