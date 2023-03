Meistert die 2. Bundesliga immer besser: Daniel Heber. Der Winter-Neuzugang überzeugte in den vergangenen Spielen und traut dem 1. FC Magdeburg auch etwas gegen den SC Paderborn zu.

Magdeburg - „Es ist ein Sprung von der dritten in die zweite Liga. Jeder hat in jedem Bereich mehr Qualität. Das ist einfach so“, gab Daniel Heber nach dem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern ganz offen zu. Doch der Winter-Neuzugang von Rot-Weiss Essen hat sich beim 1. FC Magdeburg in den vergangenen Wochen stabilisiert und bewältigt die Herausforderungen im Unterhaus recht konstant.