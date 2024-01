Christian Titz, Trainer des 1. FC Magdeburg, äußerte sich im Trainingscamp in Side zur aktuellen personellen Situation in seiner Mannschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Side - Für das Team des 1. FC Magdeburg geht es am verregneten Mittwoch ohne Teameinheit darum, sich zu erholen. „Nach intensiven Tagen musst du den Jungs auch einen regenerativen Tag geben“, erklärt Coach Christian Titz. Für den Trainer des Zweitligisten stand am Mittwoch hingegen ein Medientermin an: Der 52-Jährige beantwortete in einem Interview des MDR zahlreiche Fragen. Die Volksstimme fasst nun die wichtigsten Themen davon zusammen.