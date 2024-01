Nach dem Camp im türkischen Side trainiert der FCM ab Dienstag wieder in der Elbestadt. Chefcoach Titz schaut mit Zuversicht in Richtung Rückrunden-Beginn gegen Wiesbaden.

Womöglich wird es am Dienstag ähnlich aussehen, wenn Christian Titz Vize-Kapitän Baris Atik und Spielführer Amara Condé begrüßt.

Magdeburg - Es geht derzeit Schlag auf Schlag. Denn kaum ist das Trainingslager des 1. FC Magdeburg vorbei, sind es nun nur noch wenige Tage bis zum Zweitliga-Restart daheim gegen Wehen Wiesbaden. Coach Christian Titz fiebert der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bereits entgegen. „Ich freue mich, dass wir wieder ein Punktspiel haben“, betont der 52-Jährige und ergänzt: „Ich gehe mit Optimismus ins Spiel.“ An diesem Dienstag empfängt er nach drei freien Tagen aber zunächst einmal seine Schützlinge auf dem Trainingsgelände an der MDCC-Arena. Ab 11.30 Uhr soll die Einheit stattfinden.