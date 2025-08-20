Am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem VFC Plauen ein 3:2 (3:2)-Triumph über den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 am Samstag 3:2 (3:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Ibisevic (7.) erzielt wurde.

Minute 7: VFC Plauen baut Führung auf 2:0 aus

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Leonard Krantz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Plauen sicherte (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: Nahrendorf – (80. Tiepner), Schulz, Wunderlich, Ibisevic (69. Bammler), Krantz, Langer, Petzold, Burdusudis, Liebig, Spörl (69. Tauscher)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Zefi (60. Loyda), Ramoth, Gnodtke, Felgentreff, Leiting, Hauck, Kämpf (63. Goedicke), Alekeachah, Sellenthin (46. Linsenbarth), Sambale

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 Leonard Krantz (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70