Kantersieg für den BFC Preussen: Am 26. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den VFC Plauen einfahren. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 7:1 (4:0).

Berlin/MTU. 7:1 (4:0) in BFC: Ganze sieben Bälle hat das Team von Deniz Corr, der BFC Preussen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Arijan Emini für BFC traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Berliner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

2:0 Vorsprung für BFC Preussen – 12. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Sete Nahrendorf. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Adem Demir den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (88.). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Daskan, Rmieh, Abou-Chaker (46. Mücke), Simao (58. Isik), Rehberg, Taskiran (58. Körber), Emini (63. Demir), Klimpke (58. Dworzynski), Xydias (58. Tuncer), Yildirim

VFC Plauen: Nahrendorf – Burdusudis, (78. Poliakov), Richter (46. Gönül), Plank, Krantz, Bammler, Liebig, Tauscher, Langer, Spörl

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20