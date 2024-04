Kampfgeist und Herz sind gefragter denn je: Der 1. FC Magdeburg tritt zum bedeutenden Kellerduell bei Hansa Rostock an. Beide Teams zittern noch um den Verbleib in der 2. Bundesliga.

Magdeburg - „Überlebenskampf im Ostkracher gegen Magdeburg“, titelt auf ihrer Internetseite die Medienabteilung des kommenden Gegners vom 1. FC Magdeburg (13. Platz). Für Hansa Rostock (16.) ist das Zweitliga-Duell im Tabellenkeller am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) also ein Überlebenskampf. Und für den FCM? Die Blau-Weißen und ihr Cheftrainer Christian Titz sehen die Begegnung im Ostseestadion, in dem 25.500 Zuschauer (davon 2.600 aus Magdeburg) erwartet werden, als „ein neues Spiel, eine neue Chance, um drei Punkte zu holen“. Doch dafür müssen die Elbestädter über 90 Minuten etwas tun.