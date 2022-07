Saisonauftakt für den FCM: Wird Baris Atik schon gegen Düsseldorf fit?

Der 1. FC Magdeburg startet gegen Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga. Nach seiner Verletzung, könnte FCM-Star Baris Atik schon bald wieder spielen. Sehr bald sogar.

Magdeburg - Verletzt, wieder erholt, wieder verletzt: Die Vorsaison war für Offensivdribbler Baris Atik ein klägliches Auf und Ab. Nun trainierte er am Dienstag vor dem Spiel gegen Düsseldorf erstmal wieder voll mit - und könnte sogar schon gegen die Rheinländer spielen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, trainierte Atik nur wenige Tage vor dem Auftakt fast komplett mit der Mannschaft mit. Ein gutes Zeichen. Einzig bei der Spielform "vier gegen vier" habe der 27-Jährige pausiert. Alle anderen Übungen absolvierte er.

Sehen die Fans den Topscorer also bereits am Sonnabend, beim Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf im heimischen HKS? Ungewiss. Was passieren kann, wenn ein Spieler sich nach einer Verletzung belastet, hat man bei Atik gesehen.

Eine Bänderverletzung warf den Rechtsfuß zurück. Nach dem missglückten Testspiel gegen Union Berlin, "riss" die alte Verletzung wieder auf.

Nun ein positives Zeichen, das die Hoffnung schürt, dass eine der wichtigsten Stützen des Erfolgs vom FCM, bald wieder zurückkehren wird.