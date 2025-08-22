Die U 23 des FCM tritt in der Regionalliga Nordost die schwere Auswärtsreise nach Chemnitz an. Die Trainer Ibold und Sander hoffen, dass sie in der Spielpause aus einer spannenden personellen Konstellation ein schlagfertiges Team gebildet haben.

Pascal Ibold (sitzend) und Petrik Sander (M.) hoffen in Chemnitz auf den zweiten Dreier der Saison.

Chemnitz/Magdeburg - Benjamin Duda hat einen Schwank aus der himmelblauen Kabine erzählt. Dort spielen seine Schützlinge gerne mal Karten, insbesondere Poker. Und das entsprechende Pokerface setzte zuletzt des Öfteren Tom Baumgart auf. Das hat der 27-Jährige aus der Kreativzentrale des Chemnitzer FC so nicht gewollt, er ist vielmehr zwangsläufig vom satten Grün an den nackten Tisch gewechselt, um mit einem „Full House“ den Gewinn einzuheimsen.