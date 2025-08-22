Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimbonus half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 19 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Großgräfendorf verabschieden musste.

TSV Eintracht Lützen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen SV Großgräfendorf

Lützen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Halle. Der Trainer von Lützen musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Großgräfendorf beobachten.

Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Spielstart von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Lauchstädtern eine unverhoffte Führung ein (8.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgräfendorf noch einen drauf: In Minute 47 wurde ein weiteres Tor durch Finn-Luca Wolf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen sieht sich 0:2 im Rückstand – 47. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Wolf den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Lauchstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, Hristov, Weiß, F. M. Nadolny, K. Nadolny, Lehmann, Staude, Burau (46. Tober), Laufer, Putzer

SV Großgräfendorf: Deubel – Henze, Meyer, Weniger, Ernst, Hofmann (46. Bunzel), Werner, Nehrkorn (46. Tietze), Goldschmidt (60. Marggraf), Wolf (70. Lautenschläger), Geier

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19