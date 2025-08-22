Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 55 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode.

Quedlinburg/MTU. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:1 (3:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hannes Buchold (20.) erzielt wurde.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die JSGer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Mahring, Nowak, Fischer, Ziesing (77. Schiersch), Rosplesch, Jackisch (62. Hartrampf), Melms (79. Pathak), Meyer, Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn (25. Koch), Stechhahn (25. Deunert), Buchold, Hahne, Freystein, Schulz (75. Asemerom), Wypior, Turk (58. Koch), Beck, Dübner

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55