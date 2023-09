Zur Pause lagen Silas Gnaka (weißes Trikot) und Co. noch hinten. Doch den Magdeburgern gelang es, das Spiel zu drehen.

Magdeburg - Vor der Partie empfing der 1. FC Magdeburg seine ehemaligen Wegbegleiter herzlich. So plauderte etwa Trainer Christian Titz entspannt mit Sirlord Conteh, Tobias Müller und Raphael Obermair, die bis 2022 FCM-Akteure waren und bis auf Conteh gestern Abend im Zweitliga-Spiel in der MDCC-Arena für den SC Paderborn begannen.

Über einen Sieg jubeln konnten vor 24123 Zuschauern (rund 100 Gästefans) schließlich weder die drei Ex-Spieler des Clubs jubeln noch die Magdeburger. So trennten sich beide Teams gestern Abend 1:1 (1:1). Der FCM hat also nach der 3:4-Niederlage jüngst bei Schalke 04, die erste FCM-Pleite in dieser Saison, wieder gepunktet. Nach Rückstand kam das Team von Trainer Christian Titz zurück.

Einige Wechsel in der ersten Elf

FCM-Coach Titz hatte die Startformation im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen geändert. Für den gesperrten Daniel Heber und seinen Innenverteidiger-Kollegen Jamie Lawrence rückten Andi Hoti und Cristiano Piccini in die Abwehr. Anstelle von Kapitän Amara Condé begann Connor Krempicki im Mittelfeld. Der wieder genesene Stamm-Außenverteidiger Herbert Bockhorn startete ebenfalls – für Alexander Nollenberger.

Und Bockhorn sowie seine Mitspieler legten stürmisch los. Es war keine Minute gespielt, da wurden die Elbestädter in Person von Jason Ceka gefährlich. Auch die ebenfalls für Spielstärke bekannten Paderborner versteckten sich nicht. Adriano Grimaldi war der erste SCP-Akteur, der Keeper Dominik Reimann prüfte (7.).

Abwechslungsreich und auf Augenhöhe ging es in der Folge zu, wobei sich die Nordrhein-Westfalen ein Chancenplus erarbeiteten. Großkaräter kreierten beide Teams erst nicht. Dann musste Magdeburgs Jean Hugonet nach einem eigenen Foul behandelt werden – es ging nicht weiter für ihn. Lawrence kam und übernahm Position als „schwimmende Sechs“ (22.).

Titz-Wechsel geht letztlich auf

Zehn Minuten nach dem Wechsel dribbelte Ceka dribbelte in den Strafraum und verfehlte das Ziel mit einem Flachschuss in die lange rechte Ecke knapp. Ins Tor trafen danach die Ostwestfalen. Grimadli netzte ein. Erst zählte der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht. Doch dann gab Referee Felix Brych das Tor nach Videobeweis doch (36.). Danach häuften sich Ballverluste der zu bis dahin harmlosen Gastgeber, die nach der Pause versuchten, mehr Kontrolle zu entwickeln.

Und die es in der 49. Minute wunderbar spielten: Nach Vorlage von Bockhorn schoss Stürmer Luca Schuler in zentraler Position, doch Paderborn bereinigte diese brandgefährliche Szene. Danach drängten die Hausherren und hatten extrem viel Ballbesitz. Mitte der zweiten Hälfte zog Titz einen Dreierwechsel: Condé, Luc Castaignos und Ahmet Arslan betraten das Spielfeld (70.). Bei den Gästen kam derweil unter anderem Conteh rein (73.).

In dieser Schlussphase lebte die Partie von der Spannung. Die Elbestädter kamen zu vielversprechenden Situationen, aber oft fehlte im letzten Drittel Genauigkeit. Castaignos zwang Paderborn-Keeper Jannik Huth zu einer Parade (76.). Und jener Castaigons war es dann auch der den Ausgleich nach einer Vorlage von Baris Atik erzielte (84.). Danach hätte der FCM sogar fast noch den Ausgleich erzielt, doch es blieb beim 1:1.