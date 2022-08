FCM: Silas Gnaka winkt gegen Holstein Kiel das Startelf-Debüt

Magdeburg - Silas Gnaka kommt beim 1. FC Magdeburg immer besser zurecht. Wie sich das äußert? Trotz der Sprachbarriere verbreitet der Ivorer stets gute Laune und zaubert seinen neuen Mitspielern ein Lächeln ins Gesicht. Das allerdings nicht nur mit flotten Sprüchen auf Englisch, sondern auch mit perfekt geschlagenen Flanken in den Sechzehner, in dem seine Teamgefährten lauern und das ein oder andere Zuspiel verwerteten. Das Besondere: Gnaka kann es offenbar mit beiden Füßen, was dem FCM vor der anstehenden Aufgabe gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Mut macht und vor allem helfen könnte.