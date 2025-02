So herzten sich Otmar Schork und Christian Titz nach dem Köln-Spiel.

Magdeburg - Baris Atik sprach im vereinseigenen Podcast über den Traum, mit dem 1. FC Magdeburg „mal ganz oben zu spielen“. Martijn Kaars würde gerne ebenfalls mal im deutschen Oberhaus kicken – am liebsten mit dem Club. Livan Burcu ließ schon mehrfach durchblicken, Blau-Weiß den Aufstieg zuzutrauen. Und Philipp Hercher sagte nach dem 3:0 gegen Köln bei „Sky“: „Wir wollen, so lange es geht, oben dabei bleiben.“ Diese Beispiele zeigen: Komplett verwehren sich die Profis dem Thema Aufstieg nicht. Und auch für die Fans wären Partien gegen Bayern München und Co. natürlich traumhaft.