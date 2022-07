Baris Atik läuft wieder: Aber wann kehrt er ins Spiel des FCM zurück?

Nur drei Tage nach seiner Verletzung ist Baris Atik wieder gelaufen. Was das für eine mögliche Rückkehr ins Mannschaftstraining und ins Spiel des 1. FC Magdeburg bedeuten könnte.

Magdeburg - Beinahe zwei Stunden stand Baris Atik am Dienstagmittag unter strenger Beobachtung des Athletiktrainers. Jannik Kirchenkamp verfolgte den Lauf des 27-Jährigen auf Schritt und Tritt. Bloß nicht noch einmal an der Rasenkante hängen bleiben, bloß nicht umknicken. Bloß nicht die Gefahr eines längeren Ausfalls erhöhen. Die Gefahr ist nämlich so schon groß genug.